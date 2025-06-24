Мухаметшин: Несмотря на все вызовы, Татарстан продолжает успешно развиваться

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Несмотря на все вызовы, Татарстан продолжает успешно развиваться, и основа этого была заложена в предыдущие годы. Об этом заявил глава парламента республики, председатель Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век» Фарид Мухаметшин на заседании, которое было посвящено 30-летию Государственного Совета РТ.

«Эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития татарстанского парламентаризма и, конечно, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять нашу страну и республику, уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться больших целей, которые мы перед собой ставим», – сказал он.

Мухаметшин подчеркнул, что Татарстан всегда был «важнейшим участником общероссийского социально-политического процесса, особенно в той части, которая связана с выработкой принципов и механизмов функционирования демократической правовой федеративной государственности».

Глава парламента напомнил, что 27 мая 1920 года был принят Декрет об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической республики. А 26 сентября в Казани состоялся I съезд Советов. «Он в пределах своих полномочий утверждал законы, осуществлял общее руководство республикой по вопросам политической и экономической деятельности, национальной, социально-культурной политики, административно-территориального устройства», – добавил Председатель Госсовета.

По его словам, значимую роль в парламентской деятельности сыграл Верховный совет ТАССР. Он действовал с 1938 по 1990 годы.

«Верховный Совет стал хорошей школой жизни для многих людей, великолепной кузницей кадров для республики. Тем не менее, отправной точкой ныне действующей модели представительного народовластия принято считать состоявшиеся 4 марта 1990 года выборы народных депутатов заключительного XII созыва Верховного Совета ТАССР, которые впервые прошли на альтернативной основе», – отметил Мухаметшин.

Глава парламента заметил, что деятельность Верховного Совета XII созыва проходила в непростое время. «В такое трудное время Верховный Совет возглавил Минтимер Шаймиев. Он очень многое сделал, чтобы республика выбрала свой вектор развития, особое внимание обращая на многонациональность в регионе. А сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов очень много делает, чтобы республика сохранила твердую поступь в своем развитии», – заявил он.

По мнению Мухаметшина, Верховный Совет XII созыва сыграл фундаментальную роль в жизни республики. «Народными депутатами Верховного Совета XII созыва была заложена крепкая основа для развития ныне действующей модели татарстанского парламентаризма и современного Татарстана в целом», – констатировал он.

Председатель Госсовета также отметил «политическую зрелость и титаническую работу всего депутатского корпуса» того времени. «С чистого листа и на ходу приходилось осваивать искусство политического диалога и компромисса, вникать в тонкости правовых и экономических, социально-культурных и этно-национальных проблем. А какая палитра мнений была в стенах Верховного Совета! Впервые возникшие депутатские группы и фракции находились порой в противоположных политических позициях», – заключил он.