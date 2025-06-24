Минтимер Шаймиев: Каждый созыв парламента принимал важнейшие для народа решения

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Каждому созыву парламента Татарстана выпала честь принять важнейшие для многонационального народа решения. Такое мнение выразил в своем обращении к участникам заседания Высшего совета Республиканского движения «Татарстан – Новый век» первый Президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Его приветствие зачитал заместитель руководителя Администрации Раиса РТ – руководитель секретариата Государственного Советника РТ Олег Глебов.

«Это касается и XII созыва, как оказалось, последнего созыва Верховного Совета, избранного в марте 1990 года. Сейчас его называют первым демократическим, даже легендарным созывом. Я, как руководитель того созыва, Председатель Верховного Совета республики с 11 апреля 1990 года по 4 июля 1991 года, полностью разделяю это мнение», – говорится в обращении Шаймиева.

Государственный Советник РТ подчеркнул, что 35 лет назад, в марте 1990 года, выборы народных депутатов заключительного XII созыва Верховного Совета ТАССР впервые прошли на альтернативной основе.

«Борьба была острой, конкурентной. Всего в парламент республики было избрано 250 народных депутатов, в том числе и я. Далее также на альтернативной основе я был избран на должность Председателя. Нам предстояло выполнить историческую миссию, создавать и принимать судьбоносные для Татарстана законы и законодательные акты», – отметил он.

В частности, были приняты Декларация о государственном суверенитете, закон о проведении референдума о статусе республики, разработана и принята Конституция РТ, заключен Договор о разграничении полномочий между органами власти РТ и РФ. Государственный флаг, герб с изображением барса и гимн республики тоже были приняты Верховным Советом XII созыва.

«Тогда впервые в законодательном органе республики возникли депутатские группы и фракции, которые имели не просто разные, а подчас противоположные позиции по ключевым проблемам. Тем не менее, 30 августа 1990 года нам удалось принять Декларацию о государственном суверенитете почти единогласно, при одном воздержавшемся. Для такого разношерстного по составу парламента это был феноменальный результат», – заметил Государственный Советник РТ.

Шаймиев также поблагодарил депутатов того созыва. По его мнению, это – люди, «сыгравшие важную роль в принятии исторических решений, а главное – создавшие новую прочную демократическую правовую основу для дальнейшего развития как татарстанского парламента, так и республики в целом».

«На мой взгляд, парламент республики, преобразованный в 1994 году в Государственный Совет, достойно продолжил традиции, заложенные нами в конце прошлого века, доказал свою жизнеспособность и готовность ответить любым вызовам времени», – подчеркнул Шаймиев.

Заседание Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век» было посвящено 30-летию Государственного Совета республики, которое отмечается в этом году.