Мухаметшин не стал называть имя возможного преемника на пост Председателя Госсовета РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин не стал называть имя возможного преемника, если откажется выдвигаться на новый срок. Соответствующий вопрос задали журналисты на пресс-конференции.

«Вы за кого меня принимаете, чтобы я назвал своего преемника сегодня? Не буду называть, даже если бы был», – сказал глава парламента представителям СМИ.

При этом Мухаметшин заметил, что в республике немало достойных кандидатур. «В Татарстане много подготовленных людей. Но даже подготовленных людей для парламентской работы нужно готовить. Жизнь требует подготовки. Если выйти неподготовленным, будучи на какой-то должности, то люди это сразу почувствуют», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета также заявил, что еще не принял решения о выдвижении на пост главы парламента, о чем сообщал «Татар-информу».

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва состоятся в сентябре. Раньше, в марте, пройдут выборы Президента России.