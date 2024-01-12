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Мухаметшин не стал называть имя возможного преемника на пост Председателя Госсовета РТ
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин не стал называть имя возможного преемника, если откажется выдвигаться на новый срок. Соответствующий вопрос задали журналисты на пресс-конференции.
«Вы за кого меня принимаете, чтобы я назвал своего преемника сегодня? Не буду называть, даже если бы был», – сказал глава парламента представителям СМИ.
При этом Мухаметшин заметил, что в республике немало достойных кандидатур. «В Татарстане много подготовленных людей. Но даже подготовленных людей для парламентской работы нужно готовить. Жизнь требует подготовки. Если выйти неподготовленным, будучи на какой-то должности, то люди это сразу почувствуют», – подчеркнул он.
Председатель Госсовета также заявил, что еще не принял решения о выдвижении на пост главы парламента, о чем сообщал «Татар-информу».
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва состоятся в сентябре. Раньше, в марте, пройдут выборы Президента России.
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