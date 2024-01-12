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Фарид Мухаметшин о выдвижении на новый срок: «Решение мною не принято»
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что еще не принял решения о выдвижении на пост главы парламента. Об этом он сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции.
«Много раздумий всяких есть у каждого человека. Кто-то из шестого созыва Госсовета вновь хочет пойти в новый состав, кто-то говорит, что не пойдет. Но еще время есть, оно покажет. Я человек ответственный, если потребует ситуация, а она непростая, может быть, поработаю. Еще раз говорю — решение мною не принято», — сказал Мухаметшин.
Летом прошлого года политик заявлял, что посоветуется по этому вопросу с Раисом РТ Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.
«Я буду об этом думать ближе к сентябрю. У меня еще полномочия не закончены. Время покажет», — отметил глава республиканского парламента.
В марте состоятся выборы Президента России, а в сентябре — выборы депутатов Государственного Совета Татарстана.
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