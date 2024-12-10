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Общество 10 декабря 2024 15:49

Мухаметшин: Наши воины и их семьи должны чувствовать поддержку государства

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Меры поддержки участников специальной военной операции и их семей обсудили сегодня участники расширенного заседания Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан новый век» «Татарстан яңа гасыр» в Доме дружбы народов РТ. Заседание открыл Председатель Государственного Совета РТ, председатель Высшего совета движения «Татарстан новый век» Фарид Мухаметшин.

«Предоставление мер поддержки участникам СВО и их семьям первоочередной вопрос в повестке нашего государства. Сегодня тысячи наших соотечественников самоотверженно сражаются за безопасность и будущее нашего Отечества в ходе специальной военной операции. Они с честью выполняют воинский долг, героически решают поставленные боевые задачи», — заявил политик.

В то же время, по его словам, миллионы людей по всей стране объединились для оказания помощи российской армии. Люди отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, оказывают иную помощь.

«Татарстан с первых дней специальной военной операции активно поддерживает наших бойцов и мирных жителей, находящихся в зоне СВО, а также наши подшефные города Лисичанск и Рубежное. Месяц назад была направлена очередная колонна с гуманитарной помощью весом 94 тонны. Всего начиная с 2022 года направлено 179 грузовых машин, более 2,7 тыс. тонн гуманитарной помощи», заметил Мухаметшин.

Волонтеры и активисты, представители молодежного крыла движения «ТНВ» продолжают вносить значимый вклад в поддержку бойцов, участвуют в изготовлении окопных свечей, сборе и отправке продуктовых наборов, медикаментов, теплых вещей, средств личной гигиены и многого другого. С начала спецоперации в стране была создана единая система оказания социальной помощи военным и их семьям.

«На федеральном уровне разработано и принято более 100 законов, направленных на укрепление статуса и государственную поддержку бойцов и их близких. На республиканском уровне Госсоветом РТ также принят целый ряд законов и подзаконных актов, которыми участникам СВО и членам их семей установлены отдельные меры соцподдержки в области земельных, налоговых отношений, оказания бесплатной юридической помощи», отметил Мухаметшин.

В обновленный состав Госсовета РТ вошли четыре участника специальной военной операции: Герой России Расим Баксиков, награжденный орденом Мужества Марат Галиев, Эдуард Шарафиев и Рушан Мингазов. Выработка новых решений в Татарстане и по всей стране ведется в постоянном режиме, заверил глава республиканского парламента.

«Первого декабря вступили в силу законы, которые обязали кредиторов списывать долги участников СВО, а также освободили их от взыскания исполнительского сбора. Ранее было принято постановление Правительства РФ, изменившее порядок выплаты по ранению участникам специальной военной операции», — добавил он.

Помимо прочего, в Татарстане работает филиал фонда «Защитники Отечества», регулярно проводятся встречи с женами участников СВО.

«Наша задача сделать всё необходимое, чтобы наши воины чувствовали поддержку и были уверены в том, что их и их близких защищает государство», — сказал Фарид Мухаметшин.

Он также напомнил, что 2025 год объявлен в Татарстане Годом защитника Отечества. Кроме того, в следующем году состоится масштабное празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участники встречи обсудили вопросы трудоустройства, медицинской помощи, соцподдержки и социального обслуживания участников СВО и членов их семей.

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#Фарид Мухаметшин #социальная поддержка #соцвыплаты #гуманитарная помощь #тнв
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