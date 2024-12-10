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Минтруд Татарстана напомнил о мерах поддержки участников СВО и их семей
Дополнительные меры поддержки оказываются в Татарстане участникам специальной военной операции и членам их семей. Это выплаты, подарочные комплекты новорожденным, внеочередные путевки в санатории для пожилых членов семей бойцов.
Об этом рассказала сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева на расширенном заседании Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яңа гасыр» в Доме дружбы народов РТ.
«Татарстан ввел дополнительные меры поддержки. С 2022 года мы предоставляем единовременную денежную выплату в размере 360 тыс. рублей людям, проходящим военную службу в именных батальонах „Алга“ и „Тимер“, а с 2024 года — еще и в батальоне „Батыр“», — напомнила она.
Вторая выплата утверждена указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Граждане, заключившие после 31 августа 2023 года контракты на прохождение военной службы, получают по 305 тыс. рублей.
Бутаева рассказала, что в республике оказывается комплекс мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Так, единовременная денежная выплата в размере 20 тыс. рублей положена детям участников СВО. Члены семей погибших бойцов получают единовременную денежную выплату в размере 2 млн рублей.
Кроме того, предоставляются субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением газа внутри границ участка домовладения и приобретением внутридомового газового оборудования. Еще одна дополнительная мера поддержки — обеспечение семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей без учета доходов. Также члены семей участников СВО из числа пенсионеров вне очереди обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение.
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