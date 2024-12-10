Минтруд Татарстана напомнил о мерах поддержки участников СВО и их семей

Дополнительные меры поддержки оказываются в Татарстане участникам специальной военной операции и членам их семей. Это выплаты, подарочные комплекты новорожденным, внеочередные путевки в санатории для пожилых членов семей бойцов.

Об этом рассказала сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева на расширенном заседании Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яңа гасыр» в Доме дружбы народов РТ.

«Татарстан ввел дополнительные меры поддержки. С 2022 года мы предоставляем единовременную денежную выплату в размере 360 тыс. рублей людям, проходящим военную службу в именных батальонах „Алга“ и „Тимер“, а с 2024 года — еще и в батальоне „Батыр“», — напомнила она.

Вторая выплата утверждена указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Граждане, заключившие после 31 августа 2023 года контракты на прохождение военной службы, получают по 305 тыс. рублей.

Бутаева рассказала, что в республике оказывается комплекс мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Так, единовременная денежная выплата в размере 20 тыс. рублей положена детям участников СВО. Члены семей погибших бойцов получают единовременную денежную выплату в размере 2 млн рублей.