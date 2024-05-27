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Мухаметшин набрал больше всего голосов в праймериз «Единой России» в Татарстане
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин набрал больше всего голосов в ходе прошедшего праймериз «Единой России» в Татарстане. Напомним, предварительное голосование продлилось с 20 по 26 мая и проходило в электронном формате. Предварительные итоги опубликованы на сайте партии.
В первую десятку вошли также уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, Герой России Расим Баксиков, заместители Председателя Госсовета Марат Ахметов и Юрий Камалтынов, гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов, секретарь Госсовета Лилия Маврина, глава Лениногорского района Рягат Хусаинов, глава Аксубаевского района Камиль Гилманов, а также депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов.
Окончательные итоги праймериз будут подведены на Президиуме Генсовета «Единой России» 30 мая. Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в числе регионов-лидеров по количеству участников предварительного голосования.
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