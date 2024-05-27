Мухаметшин: Татарстан в лидерах по числу участников праймериз «Единой России»

От того, какой корпус депутатов будет поддержан на выборах, зависит успешная работа всех ветвей и уровней власти Татарстана. Об этом сказал Председатель Госсовета, секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, который принял участие в церемонии соединения ключа шифрования блокчейна ЭПГ, который ранее был разделен в Центральном исполкоме партии, чтобы защитить праймериз от внешних вмешательств и гарантировать неизменность данных избирателей.

Накануне в 8 вечера завершилось предварительное голосование «Единой России», в рамках которого определяются кандидаты в депутаты Госсовета седьмого созыва от партии.

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» — единственная политическая сила, которая отбирает кандидатов на выборы открытым способом. На предварительное голосование зарегистрировались более 22 тыс. кандидатов, сами праймериз проходили в электронном формате с 20 по 26 мая, напоминает пресс-служба регионального отделения партии.

Турчак также заявил, что ЕР ожидает существенное обновление депутатского корпуса — только 15% тех, кто выдвинулся на ЭПГ по основным уровням выборов, являются действующими депутатами.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что интерес избирателей к предварительному голосованию «Единой России» растет, и назвал Татарстан в числе регионов-лидеров, которые преодолели отметку в 100 тыс. проголосовавших.

«Татарстан — в лидерах по численности участников предварительного голосования, более 171 тыс. человек проголосовали за кандидатов и выразили свое мнение. Мы с самого начала обращались к избирателям и говорили, что будем опираться на их мнение. Такая процедура отбора кандидатов наиболее демократична. И избиратели не остались равнодушными», — подчеркнул Фарид Мухаметшин в беседе с журналистами.

Он также поблагодарил татарстанцев за активность и понимание ответственности прошедшей кампании.

«Впереди предстоит большая работа: в сентябре состоятся выборы депутатов Государственного Совета седьмого созыва, затем выборы Раиса Республики Татарстан, муниципальных депутатов, депутатов Государственной Думы, и я обращаюсь ко всем татарстанцам — будьте такими же активными. От того, какой депутатский корпус будет поддержан вами на выборах, зависит успешная работа всех ветвей и уровней власти Татарстана», — заявил Мухаметшин.

Окончательные итоги праймериз будут подведены на Президиуме Генсовета ЕР 30 мая.