Мухаметшин: Кинофестиваль «Алтын Минбар» каждый год укрепляет свои позиции

Сегодня в Казанской ратуше состоялось открытие юбилейного, двадцатого по счету Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар». От имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, парламента и Правительства республики гостей и участников кинофорума поприветствовал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Политик прошел по красной дорожке в сопровождении министра культуры РТ Ирады Аюповой. Обращаясь к участникам и гостям фестиваля, он обратил особое внимание на авторитет казанского кинофорума, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Мне доставляет огромное удовольствие принимать участие в открытии <...> юбилейного кинофестиваля, который проходит в особой атмосфере. С каждым годом наш кинофестиваль, который в этом году вновь обрел свое историческое узнаваемое название, уверенно завоевывает сердца зрителей, укрепляет свои позиции и авторитет не только в России, но и во всем мире», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета добавил, что количество фильмов, представленных на фестиваль, ежегодно растет. «Если на первый фестиваль было заявлено 40 киноработ из 12 стран мира, то в этом году поступило 814 заявок из 47 стран, что свидетельствует о востребованности этого кинособытия. Это еще раз подтверждает, что республика является центром межконфессионального и межнационального мира и согласия, образцом взаимного уважения и добрососедских отношений между представителями различных национальностей. Не случайно неизменный девиз фестиваля гласит: „К диалогу культур через культуру диалога“», — сказал он.

«Отрадно, что кинематографисты из разных стран, посетившие Казань, возвращаются к нам снова, чтобы представить новые работы», — заметил Мухаметшин.

Кроме того, глава татарстанского парламента выразил признательность организаторам фестиваля, отметив большой вклад в развитие кинофорума режиссеров и сценаристов, а также профессионального жюри во главе с Метином Гюнаем — режиссером популярных турецких сериалов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани официально стартовал юбилейный кинофестиваль «Алтын Минбар».