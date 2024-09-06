В Казани официально стартовал юбилейный кинофестиваль «Алтын Минбар»

Юбилейный, двадцатый по счету Казанский международный кинофестиваль «Алтын Минбар» официально открыт. В Казанской ратуше объявили программу и представили жюри кинофорума.

От имени президента кинофестиваля — председателя Духовного управления мусульман РФ Равиля хазрата Гайнутдина гостей церемонии открытия поприветствовал его первый заместитель — Рушан хазрат Аббясов.

«В мире много кинофестивалей, но наш — уникальный. Как уже было отмечено, название „Алтын Минбар“ означает золотую трибуну, откуда мы, религиозные, государственные и общественные деятели, вещаем слово. Сегодня важное для нашего общества слово вещает и кинематография», — отметил Аббясов.

Конкурсная программа фестиваля состоит из 51 картины. Еще 90 картин будут представлено параллельно основному конкурсу в рамках дней кино, программ «Всей семьей — в кино», «Ислам в лицах», «100-летие татарстанского кинематографа» и других.

Были объявлены составы жюри фестиваля и жюри Сети продвижения азиатского кино (NetPAC). Председательствовать в команде жюри «Алтын Минбара» будет турецкий режиссер Метин Гюнай. В жюри основного корпуса вошли Премендра Мазумдер, Хуссейн Мохсен Дуач, Эсма Даниэл и Хумайд аль Амри, в жюри NetPAC — Максим Казючиц и Надир Бадалов.

Просмотр фильмов конкурсной программы в этом году стал платным. Большую часть программы можно будет увидеть в кинотеатрах «Алмаз Синема Родина» и «Мир». Закрытие Казанского фестиваля кино пройдет 11 сентября в Татарском академическом театре имени Галиасгара Камала.