Мухаметшин озвучил позицию Госсовета РТ по тестированию детей мигрантов на знание языка

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в интервью «Татар-информу» прокомментировал планы ввести обязательное тестирование на знание русского языка детей мигрантов при поступлении в школу.

Руководитель республиканского парламента заметил, что само по себе тестирование на знание русского необходимо. Дети должны владеть им, иначе у них возникнут сложности с освоением программы. К тому же подобный тест поможет педагогам выстраивать образовательный процесс.

«Наша республика с ее многовекторной экономикой нуждается в высококвалифицированных кадрах. На наши предприятия приезжают работать граждане многих государств, иногда с семьями. И часто возникает вопрос, как организовать обучение детей <...> на время их пребывания в России, адаптировать к новым социально-культурным условиям», — констатировал Мухаметшин.

По информации политика, сейчас на территории Татарстана проживают более 100 тыс. иностранных граждан, из которых половину составляют трудовые мигранты. В школах региона обучается более 3 тыс. детей мигрантов, и именно их касается новый проект федерального закона.

«И концептуально мы его (законопроект — прим. Т-и) поддерживаем. Другое дело, что некоторые его положения нуждаются в доработке. Мои коллеги, депутаты Госсовета, уже справедливо отметили, что есть масса вопросов относительно правоприменительной практики», — заметил Мухаметшин.

В частности, не прописан механизм подготовки к тестированию, не указано, кто и в каком объеме несет ответственность за подготовку, каким образом будут выстраиваться тестовые материалы, перечислил он.

«Остается вопрос, как быть школьнику, который этот тест не пройдет. Речь ведь не просто об иностранце. Мы прежде всего говорим о человеке. О ребенке, которого не имеем права оставить один на один со своей проблемой. Чужих детей, как известно, не бывает...» — подчеркнул Фарид Мухаметшин и добавил, что при отсутствии взаимодействия с мигрантами со стороны властей взаимодействовать с ними будет криминалитет.

Подробнее читайте в интервью Мухаметшин: «Нужен алгоритм работы с детьми приезжих граждан, не знающими русского языка».