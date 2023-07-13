Мухаметшин: Из-за продолжительной засухи может пострадать поголовье скота

Из-за продолжительной жары и засухи в Татарстане может пострадать урожай и кормовая база, необходимая для скота в предстоящий холодный период. На это обратил внимание сегодня на пресс-конференции в Казани Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мы озабочены климатической ситуацией на территории Татарстана. Стоят высокие температуры, дождей до сих пор нет. Есть вопросы, которые заставляют задуматься о сохранении поголовья скота, которое нужно будет кормить в предстоящий зимний период», — сказал он.

Мухаметшин напомнил, что в прошлом году Татарстан собрал рекордное количества зерна — 5,3 млн тонн. Регион продолжает занимать первое место по валовому надою молока в стране.

Ранее во всех районах Татарстана из-за засухи был введен режим ЧС, о чем сообщал «Татар-информ».