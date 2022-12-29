Мухаметшин и Искаков обсудили новые формы взаимодействия Татарстана и Казахстана

Казахстан остается одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с генконсулом Казахстана Ерланом Искаковым.

«У Татарстана и Казахстана сложились доверительные отношения, крепкие торгово-экономические и гуманитарные связи. Казахстан остается одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. С каждым годом наше сотрудничество только расширяется», — подчеркнул Мухаметшин.

Однако республики планируют расширить сотрудничество, для этого ведется поиск новых форм взаимодействия.

Ерлан Искаков, в свою очередь, назвал важнейшие проекты, реализованные благодаря сотрудничеству РТ и Казахстана в уходящем году. Это, к примеру, запуск совместного производства шин KamaTyresKz, а также — лично для него — выпуск первого сборника произведений казахского драматурга Мухтара Ауэзова на татарском языке.

«В последний раз на татарский язык переводились труды Абая, это произошло в далеком 1981 году». Теперь весь татарский мир может ознакомиться с творчеством мастера казахской драматургии. Перевод пьес доверили филологам из Казанского университета", — подчеркнул генконсул.

Он вручил Мухаметшину один из первых экземпляров книги, а также памятную монету, посвященную 30-летию установления дипотношений между республиками.

Напомним, что татарстано-казахстанское производство KamaTyresKz было запущено 13 декабря этого года. Участником церемонии стал Президент Татарстана Рустам Минниханов.