Мухаметшин: Год педагога и наставника позволяет привлечь внимание к проблемам учителей

Объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника позволяет привлечь внимание к проблемам образования и деятельности учителей. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин во время выездного заседания парламентского комитета в Зеленодольске.

«Убежден, что очень своевременно глава государства объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Это помогает привлечь внимание общества и власти, позволяет еще раз внимательно посмотреть, что мы можем сделать для успешной работы учителей по воспитанию молодого поколения», — сказал Мухаметшин на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Госсобрания Марий Эл по социальному развитию.

Председатель Госсовета добавил, что крайне важно обратить внимание органов государственной и муниципальной власти, представителей общественности на деятельность школ и жизнь педагогов. «Мы уже начали обсуждать, что можно сделать, чтобы авторитет учителя был незыблем и поддержан нашими республиками», — отметил он.

Мухаметшин не исключил, что предложения, выработанные во время встречи представителей парламентов Татарстана и Марий Эл, могут быть оформлены в законодательные инициативы и вынесены на федеральный уровень. «Если это решается в рамках республик, то мы готовы воплощать их в жизнь на региональном уровне», — подчеркнул он.

По мнению главы парламента, эта встреча позволяет еще раз критически оценить состояние образования, подготовку кадров, материальную поддержку учителей и наставников.

«На учителя возложена большая ответственная миссия. Мы доверяем им обучение и воспитание подрастающего поколения. Каков будет результат, от того и будет зависеть будущее семьи, города, района, страны. Самое главное — вкладывая в наше подрастающее поколение, думать о будущем страны. Поэтому так важно патриотическое воспитание, особенно в условиях проведения СВО», — заключил глава парламента.

До начала заседания депутаты Татарстана и Марий Эл ознакомились с деятельностью учреждений образования и культуры Зеленодольска. Так, например, они посетили многопрофильный лицей №18 имени М. В. Ломоносова и Центр культурного развития.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что молодые учителя в Зеленодольском районе Татарстана начнут получать единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Такое решение принял глава муниципалитета Михаил Афанасьев.