Молодые учителя в Зеленодольском районе РТ начнут получать выплаты в 50 тыс. рублей

Молодые учителя в Зеленодольском районе Татарстана начнут получать единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

«В районе будет оказываться поддержка молодым педагогам в объеме 50 тыс. рублей в год. Это премия муниципального уровня», — рассказал руководитель района на совместном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Государственного Собрания Марий Эл по социальному развитию.

Выплаты будут начисляться в декабре молодым педагогам, приступившим к работе в школах, а также учителям, проработавшим в течение трех лет. Денежные средства будут выделяться из муниципального бюджета.

При этом Афанасьев заверил, что будет делать всё от него зависящее, чтобы «поддержка педагогов была организована на постоянной основе».

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поддержал инициативу главы Зеленодольского района по единовременной выплате и предложил распространить эту меру поддержки на другие муниципалитеты республики.

В Зеленодольском районе функционируют 96 образовательных учреждений, в которых обучается более 27 тыс. детей.