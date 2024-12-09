Мухаметшин: Герои Отечества — пример для общества, на них равняется молодежь

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Герои Отечества — это авангард российского общества и пример в том числе для молодежи Татарстана. Об этом на торжественном мероприятии в Казанской ратуше, посвященном Дню Героев Отечества, заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Татарстан находится в числе регионов — лидеров нашей страны по количеству людей, достигших таких высоких показателей в боевой и трудовой деятельности. Они — авангард и пример для нашего общества, на них равняется молодежь. В республике к героям относятся совершенно по-особенному. Мы чтим ваши достижения не только на таких встречах, но и в повседневной жизни», — обратился к собравшимся на мероприятии героям и их родственникам глава республиканского парламента.

Перед началом мероприятия он осмотрел фотовыставку, посвященную Героям России, получившим соответствующее звание за подвиги на специальной военной операции, и пообщался с их близкими.

Кроме того, Мухаметшин вручил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» двум участникам специальной военной операции: Юрию Маширо и Габдулле Мифтахову.

Помимо Мухаметшина, собравшимся были показаны видеопоздравления от Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ, Героя Труда России Минтимера Шаймиева.

«День Героев Отечества особенно знаменателен для многонационального народа нашей страны. России много раз приходилось давать отпор врагам, пытавшимся посягнуть на ее безопасность и независимость. Каждый раз, сплотившись воедино, наш народ отстаивал родную землю на полях сражений и в тылу, проявляя высочайшее мужество и отвагу. Мы <...> чтим память всех, кто заслужил высокое звание Героя», — отметил в своем поздравлении первый Президент Татарстана

Для гостей мероприятия был организован праздничный концерт с участием заслуженных артистов республики, оркестра и детских коллективов.