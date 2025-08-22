Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем флага России: В его цветах – глубокий смысл

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил всех татарстанцев с Днем Государственного флага России.

«Наряду с Гербом и Гимном, Флаг является священным символом нашего Отечества. В его благородных цветах заключен глубокий смысл: белый символизирует свободу и независимость, синий – веру и духовность, красный – мужество, силу и величие многонационального народа. Уважением к геральдической атрибутике мы отдаем дань памяти славным страницам истории страны, её героическим защитникам, укрепляем основы преемственности поколений», – сказал он.

Мухаметшин добавил, что сегодня российский триколор широко известен во всех уголках мира.

«Он развевается над государственными учреждениями, знаменует ратные победы и выдающиеся трудовые свершения, сопровождает международные встречи и знаковые события. Под своей сенью объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений в искренней любви к Родине, стремлении внести собственный вклад в её процветание и поступательное развитие, утверждение справедливого миропорядка и общего безопасного будущего», – подчеркнул председатель Госсовета РТ.

Он добавил, что, опираясь на многовековые традиции солидарности, патриотизма, межнационального единства и согласия, жители Татарстана неустанно трудятся для того, чтобы наша страна уверенно двигалась вперед. Мухаметшин убежден, что именно в этом единстве и сплоченности братских народов – главная сила России, её способность преодолевать любые трудности и вызовы времени.

«Уважаемые соотечественники! В этот день желаю, чтобы каждый из вас ощущал гордость за бело-сине-красный стяг, за нашу великую Отчизну. Мира вам, добра и благополучия. С праздником!», – резюмировал политик.