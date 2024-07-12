Мухаметшин: Федеральный центр должен больше доверять субъектам РФ

Есть вопросы, которые качественнее отработают региональные депутаты, а также депутаты муниципальных советов. Поэтому федеральный центр должен больше доверять субъектам РФ. Об этом заявил журналистами Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на пресс-конференции.

«Конечно, должны быть единые законы, касающиеся целостности многонационального народа, общей политики. И есть вопросы, которые лучше отработают региональные законодатели, даже депутаты местных советов. Например, глава района лучше знает, как землю муниципалитета эффективнее использовать, сохранить. Это такие жизненные вопросы. Их надо оставить в полномочиях субъектов, даже муниципалитетов», – сказал он.

Мухаметшин убежден, что необходимо повышать ответственность муниципальных советов, местных депутатов. «Если Москва все будет брать на себя и решать, то будут кивать на Москву. То есть с себя будут снимать ответственность – “это не я решил, это Москва приняла решение, идите туда”», – уточнил спикер.

Он добавил, что инициативы регионов и муниципалитетов должны быть внимательно рассмотрены. «Не по всем вопросам нужно под одну гребенку грести. По государственным вопросам, конечно, все едины, в полномочиях равны перед федеральным центром. Но в едином государстве все субъекты разные. Каждый по-своему подходит к решению той или иной задачи для достижения общих целей. Вот это надо оставить за субъектами», – подчеркнул глава парламента.