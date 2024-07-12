Глава парламента РТ об участии в выборах: «Чтобы не сказали: „Мухаметшин струсил“»

Фото: © «Татар-информ»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что пока не определился, готов ли руководить парламентом седьмого созыва. Этот вопрос требует тщательного изучения, обсуждения и с Раисом республики Рустамом Миннихановым, сказал он журналистам на пресс-конференции.

«Я секретарь регионального отделения одной из самых крупных партийных организаций в стране – «Единой России». И моя задача как секретаря – активно участвовать в предварительном голосовании и в выборах 8 сентября, чтобы привлечь как можно больше людей голосовать за нашу партию. Если я не выполню эту миссию, то перестану себя уважать», – отметил Мухаметшин.

Однако, по его мнению, в Госсовете седьмого созыва должны быть представлены и другие политические партии. «Не может парламент быть недискуссионным. Нам важно слышать и иные мнения по обсуждаемым законам, дальнейшей жизни республики и поддерживать решения органов государственной власти», – уточнил спикер.

Председатель Госсовета добавил, что необходимо ценить доверие людей. Поэтому он принял решение баллотироваться в новый созыв парламента.

«Чтобы люди не сказали: “Мухаметшин струсил, все бросил, хочет отсидеться на пенсии и так далее”. На предварительном голосовании “Единой России” я занял первое место в партийном списке по числу голосов поддержавших меня людей. Значит, люди верят, надеются. Могу ли я так затоптать их мнение только во имя своего блага?» – подчеркнул он.

При этом Мухаметшин заметил, что он «не человек, который рвется к власти», так как уже руководит парламентом в течение пяти созывов.

«Я не могу сейчас твердо сказать и заверить, что я не пойду или пойду. Если тебе доверяют, старайся оправдать это доверие. Если почувствовал, что уже не способен решать непростые задачи, то наберись смелости и скажи: “Спасибо большое, я боюсь вас подвести”. Вот мое кредо», – пояснил он.

Спикер также сообщил, что хотел бы передать некоторые свои навыки депутатам Госсовета седьмого созыва.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва назначены на 8 сентября. Всего будет избрано 100 депутатов парламента: 50 – по единому избирательному округу и 50 – по одномандатным округам.