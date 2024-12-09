Мухаметшин: Для профилактики коррупции необходимо пересмотреть нормативную базу

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Для профилактики коррупции необходимо пересмотреть нормативную базу и обновить некоторые положения. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на Республиканском антикоррупционном форуме в Казани.

«Профилактика коррупции — это базовая задача, которая решается в нашей республике. Проведение мониторинга правоприменительной практики обеспечивает обратную связь с экспертными сообществами. Идет профилактическая работа с населением. Эти инициативы доказали свою эффективность, но жизнь не стоит на месте. Опыт показывает, что пришло время пересмотреть нормативную базу и обновить некоторые положения», — сказал глава парламента.

Мухаметшин призвал депутатов и представителей организаций принять участие в этой работе, поскольку «современное законодательство — это фундамент для любой сферы».

Он напомнил, что 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году.

«Коррупция — это угроза, которую осознает каждый из нас. Борьба с этим социальным злом стала одной из главных задач государства. Для ее решения принимаются и совершенствуются законы, внедряются эффективные механизмы, например, такие, как предотвращение конфликта интересов, контроль за доходами и расходами должностных лиц на самых разных уровнях», — подчеркнул Председатель Госсовета.

Мухаметшин отметил, что в Татарстане наряду с исполнением федерального законодательства активно развиваются собственные меры профилактики коррупции. Еще в 2005 году была принята Стратегия антикоррупционной политики РТ. «Она стала основой для эффективной работы в этом направлении. У нас одним из первых в стране был принят республиканский закон о противодействии коррупции», — констатировал он.

По словам главы парламента, для профилактики в Татарстане проводятся антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов с участием независимых экспертов, правовое просвещение населения.

«Ежегодно реализуются более тысячи антикоррупционных мероприятий. К этой работе подключены органы власти, муниципалитеты, учебные заведения, общественные и религиозные организации, учащиеся, работающая молодежь, журналисты. Татарстан всегда делал акцент на прозрачности государственного управления, сокращении административных барьеров, упрощении процедур, а также вовлечении граждан в общественный контроль», — заметил он.

Мухаметшин добавил, что большим подспорьем в профилактической работе стало развитие цифровизации. «Приняты меры по обсуждению проектов нормативно-правовых актов с помощью интернета. Действует проект по ежегодному формированию публичных целей и задач министерств и ведомств, общественному контролю за их исполнением», — уточнил он.

Кроме того, с 2012 года важную роль в обеспечении обратной связи с населением играет государственная информационная система «Народный контроль». За эти годы система помогла решить более 91% из 700 тыс. вопросов, поднятых жителями республики, сообщил Председатель Госсовета.

«Решаются проблемы благоустройства, ЖКХ, дорожного ремонта, а также вопросы поддержки участников СВО. Каждый может внести вклад в улучшение качества жизни, сообщить о нарушениях и несправедливости. Но главное наше достижение — это создание атмосферы нетерпимости к коррупции. При активном содействии правоохранительных органов мы доказали, что необратимость наказания действует для всех вне зависимости от званий и должностей. Закон для всех одинаковый», — заявил он.

По мнению Мухаметшина, сейчас стоит важная задача — «вывести диалог между обществом и властью на новый уровень». «Участие общественности в антикоррупционной работе нужно поощрять и расширять. При этом не надо переходить границы, не надо поощрять тех, кто надуманно пишет на кого-то жалобы, оскверняет гражданина. Нужно быть честными», — заключил он.