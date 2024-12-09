Минниханов: Углубленная цифровизация помогает сокращать потери от коррупции

Раис Татарстана Рустам Минниханов

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Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Уважаемые татарстанцы! Коррупция относится к числу опасных социальных явлений, оказывающих негативное влияние на жизнь общества. Наиболее тяжелым последствием коррупции является нарушение принципов справедливости и равенства. Она является существенным препятствием для правового и социально-экономического развития государства», — напомнил руководитель республики.

«В Российской Федерации деятельность по противодействию этому негативному явлению в пределах полномочий является общей задачей для всех федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц», — добавил он.

«Эта работа проводится в целях уверенного и устойчивого развития страны, и Татарстан вносит свой вклад в его обеспечение», — заверил Рустам Минниханов.

«Устойчивость экономики достигается бесперебойным и эффективным трудом работников предприятий всех отраслей. Органы власти оказывают необходимое содействие бизнесу, в том числе в части получения мер поддержки, построения логистики поставок продукции и комплектующих, организации импортозамещения, внедрения новых технологий, улучшения производительности труда, снижения административных барьеров», — перечислил Раис РТ.

Кроме того, по его словам, в республике проводится масштабная планомерная реализация национальных проектов (инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным) и региональных программ, в рамках которых ежегодно строится и ремонтируется более 4 тыс. объектов. Это школы, детские сады и лагеря отдыха, больницы, поликлиники, сельские клубы и молодежные центры.

«Мощный импульс к развитию муниципальных образований, меняющий к лучшему облик республики, дает синхронизация таких проектов, как строительство жилья, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, модернизация коммунальной сферы и развитие газоснабжения», — убежден Минниханов.

Вместе с тем, констатировал Раис Татарстана, «важным резервом динамичного развития экономической и социальной сфер республики является профилактика коррупции и ее причин». «Мы активно используем весь спектр инструментов, обеспечивающих открытость органов власти, прозрачность принятия решений и вовлеченность граждан в процессы управления. В целом мы смогли повысить эффективность вкладываемых в экономику и бизнес бюджетных средств, увеличить отдачу затрат на социальные и другие реализуемые проекты, сократив потери от коррупции», — сказал в связи с этим он.

«Эти подходы обеспечиваются углубленной цифровизацией проектов, реализуемых в республике. Среди них — Портал государственных и муниципальных услуг, информационная система „Народный контроль“, предоставляющие гражданам и организациям возможность выражать свое мнение, давать обратную связь и участвовать в решении широкого круга вопросов», — пояснил Рустам Минниханов.

«Мы намерены и далее продолжить последовательное применение всех мер для профилактики коррупции и ожидаем поддержку этой работы со стороны жителей республики», — заключил Раис Татарстана.