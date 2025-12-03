Фарид Мухаметшин: Через СМИ органы госвласти Татарстана становятся ближе к населению

Через средства массовой информации органы государственной власти Татарстана становятся ближе к населению. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на панельной дискуссии «Политические реалии и риски-2026. Как геополитическая ситуация влияет на восприятие избирательных кампаний».

«Важно выстроить отношения через СМИ по скоординированной, согласованной работе с жителями. Парламент Татарстана налаживает тесное взаимодействие со средствами массовой информации. Это связующее звено Государственного Совета РТ и наших избирателей. Через оценку в СМИ, публикации у нас есть возможность выслушать мнение людей по злободневным вопросам, актуальным задачам. И благодаря этому можем спланировать свою работу», – сказал политик.

Мухаметшин отметил, что ситуация с санкциями, действиями недружественных стран в отношении России требует особого внимания в части работы с населением.

«Жизнь вносит какие-то поправки, уточнения, но в целом сложившиеся отношения позволяют вести с жителями выверенную, ответственную, осознанную, осмысленную работу. И это невозможно было бы сделать без представителей средств массовой информации», – подчеркнул он.

По словам спикера парламента, в Татарстане делается немало по решению задач, которые ставит в ежегодном послании Госсовету республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. «И средства массовой информации помогают донести эти задачи до жителей. Работа по их исполнению очень напряженная, но перспективная. И она требует участия каждого татарстанца, чтобы республика не только сохраняла передовые позиции, но и стала опорным регионом России», – заметил он.

Мухаметшин добавил, что в напряженной политической ситуации в мире межпарламентское сотрудничество выходит на первый план. Начиная с 1994 года, Госсовет республики подписал соглашения о сотрудничестве с законодательными органами 39 субъектов РФ. Всего подписано 46 соглашений. Кроме того, заключены 11 соглашений с парламентами зарубежных стран.

«И сейчас прорабатываются вопросы о подписании соглашений о сотрудничестве, взаимной поддержке с рядом регионов России для того, чтобы обменяться положительным опытом. Мы становимся более сильными, когда объединяемся. Мы расширяем круг наших зарубежных друзей, устанавливая межпарламентские отношения, а значит – вместе ищем взаимоприемлемые общие интересы для наших стран», – заявил Председатель Госсовета.

Спикер парламента также напомнил, что в сентябре следующего года состоятся выборы в Государственную думу IX созыва. «Мы бы очень хотели, чтобы наши активные действующие депутаты получили поддержку избирателей», – заключил он.