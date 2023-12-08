Мухаметшин: Без сомнений Татарстан поддержит кандидатуру Владимира Путина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан без сомнений поддержит кандидатуру Президента России Владимира Путина на предстоящих выборах. Он сумел объединить многонациональную Россию и воплощает в жизнь намеченные планы относительно ее будущего. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Для меня, как и для многих россиян, это желаемое и ожидаемое известие. В такое трудное, непростое время Владимир Путин объединил многонациональную Россию и успешно внедряет намеченные планы в жизнь нашей большой Родины», — заметил глава татарстанского парламента.

Он подчеркнул, что Татарстан всегда ощущает поддержку главы государства, поэтому его жители выступят в поддержку действующего Президента.

«Такого опытного, подготовленного, любящего свой народ и страну руководителя, Президента страны нужно еще поискать. Уверен, Владимира Владимировича поддержат россияне, и мы сделаем все возможное, чтобы он продолжил свою великую миссию», — сказал Мухаметшин.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о решении выдвинуться на новый срок на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года, сообщил ЦИК РФ. В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.