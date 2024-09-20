Мухаметшин, Баксиков и Шарафиев: как распределили должности в Госсовете Татарстана

Марат Галеев отметил, что парламент Татарстана обновился на 40%. Поэтому для новичков объяснил, как пользоваться оборудованием для голосования

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Парламент Татарстана обновился на 40%»

До начала сессии место в президиуме занял старший по возрасту парламентарий Марат Галеев. Компанию ему составил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Первое заседание проводит избранный депутат, который родился раньше других», – пояснил Галеев свое присутствие в президиуме, сидя в кресле Председателя Госсовета.

Он отметил, что парламент Татарстана обновился на 40%. Поэтому для новичков объяснил, как пользоваться оборудованием для голосования. И только после этой вводной состоялось официальное открытие сессии – прозвучали гимны России и Татарстана.

Галеев вел заседание до избрания спикера парламента. Но до обсуждения этого основного вопроса депутатам пришлось еще раз ознакомиться с результатами выборов в Госсовет Татарстана седьмого созыва, которые состоялись 8 сентября.

Андрей Кондратьев: «Выборы признаны состоявшимися и действительными. Они прошли честно, корректно, в соответствии с законодательством» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Информацию представил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. «Выборы признаны состоявшимися и действительными. Они прошли честно, корректно, в соответствии с законодательством», – подчеркнул глава Центризбрикома.

В парламент республики избрали 99 депутатов из ста: 50 человек по партийным спискам и 49 — в одномандатных округах. Численное большинство в Госсовете у «Единой России»: избрано 86 депутатов, из них 52 сохранили свои места. От коммунистов прошли шесть депутатов, от ЛДПР и «Новые люди» – по два, от «Справедливой России» – один, еще двое – как самовыдвиженцы.

Свое видение прошедшим выборам хотел изложить коммунист Хафиз Миргалимов. Но слово ему не дали, поскольку еще раньше депутат Альберт Хабибуллин предложил принять информацию ЦИК без обсуждения, и его поддержали большинство парламентариев. Миргалимов было возмутился, то Галеев ответил: «Все по регламенту».

Хафиз Миргалимов поднял проблемы роста цен на продукты и тарифов ЖКХ, дефицита врачей и преподавателей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фарид Хайруллович, я вам предлагаю снять свою кандидатуру»

На пост Председателя Госсовета РТ седьмого созыва были предложены две кандидатуры. Фракция «Единая Россия» выдвинула бессменного с 1998 года руководителя парламента – Фарида Мухаметшина. Конкуренцию ему составил Хафиз Миргалимов, которого рекомендовала КПРФ. Других предложений по кандидатурам не поступило.

Слово кандидатам дали в алфавитном порядке – по фамилии. Поэтому первым выступил Миргалимов. Он, как всегда в своем духе, попенял на положение, по его словам, «меньшинства» и заранее сам определил, что на пост он не пройдет.

«Но выразить позицию КПРФ я обязан», – заявил коммунист. Он поднял проблемы роста цен на продукты и тарифов ЖКХ, дефицита врачей и преподавателей. При этом похвалил работу Раиса Татарстана, который, по словам депутата, много делает для республики.

«Выборы прошли, но, Фарид Хайруллович, я вам предлагаю снять свою кандидатуру. Я тоже сниму…» – сделал попытку Миргалимов.

Мухаметшин в свою очередь поблагодарил депутатов за то, что его кандидатуру вновь выдвинули на должность Председателя Госсовета Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы терпеливо выслушивали Хафиза Гаязовича»

Мухаметшин в свою очередь поблагодарил депутатов за то, что его кандидатуру вновь выдвинули на должность Председателя Госсовета.

«Но это не столько желание какой-то группы депутатов. Это в целом итоги выборов показывают. Народ по-доброму оценил нашу работу, и партия “Единая Россия” победила с подавляющим большинством. Приятно, что в парламенте увеличилось представительство и других политических партий», – подчеркнул он.

По мнению депутата, задача главы парламента заключается в том, чтобы учитывать мнения разных политических партий, рассматривать все предложения, предоставляя возможность высказаться. И уже совместно принимать решения.

«Вы – руководитель фракции, полномочия имеете, вносите предложения для обсуждения в президиум, в Госсовет. И обязательно это будет рассматриваться. Я останавливал когда-нибудь Хафиза Гаязовича в выступлениях за последние пять лет? Нет, ни разу. Хотя некоторые популистские, нереализуемые предложения из их уст можно было услышать. Можно было бы и остановить. Но мы терпеливо выслушивали, и потом решение принималось большинством парламента», – ответил Мухаметшин в ответ на заявление коммуниста.

Мухаметшин добавил, что всех избранных депутатов поддержали татарстанцы, поэтому важно работать честно и открыто.

«Нужно перед народом отчитываться, встречаться с избирателями. А в целом Госсовет нового созыва – многопартийный, дискуссионный. Парламент – это дискуссионная площадка. В дискуссиях рождаются законы. Думаю, он будет решать свою главную государственную задачу», – сказал депутат.

Мухаметшина с избранием на пост Председателя Государственного Совета РТ седьмого созыва поздравил Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спикера парламента избрали тайным голосованием

В борьбе за кресло главы парламента ожидаемо победил Мухаметшин, получивший поддержку 85 депутатов. Против проголосовали четыре человека. За Миргалимова голоса отдали семь парламентариев, 79 человек проголосовали против и четверо воздержались.

Глава парламента был избран тайным голосованием с использованием электронной системы. До начала заседания депутаты получили две карточки: именную в цветах татарстанского флага и «обезличенную» или «анонимную» – белую пластиковую. По второй нельзя вычислить, кто как проголосовал. Тайное голосование использовали на заседании только один раз на этапе выбора спикера.

Мухаметшина с избранием на пост Председателя Государственного Совета РТ седьмого созыва поздравил Рустам Минниханов.

«Уверен, что благодаря вашему многолетнему опыту, профессионализму и заслуженному авторитету депутатского корпуса республики продолжится эффективное законодательное обеспечение задач, которые стоят сегодня перед Татарстаном», – сказал он.

Рустам Минниханов: «Убежден, что вне зависимости от партийной принадлежности все вы нацелены на развитие республики, повышение качества жизни граждан. Будем работать все вместе в интересах нашей республики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Свежие идеи депутатов дадут импульс дальнейшему развитию Татарстана»

Состав парламента значительно обновился, в него вошли деятельные, авторитетные люди, в том числе и участники специальной военной операции. Серьезно расширилось партийное представительство – избраны кандидаты всех пяти партий, представленных в Госдуме, констатировал Раис Татарстана.

«Убежден, что вне зависимости от партийной принадлежности все вы нацелены на развитие республики, повышение качества жизни граждан. Будем работать все вместе в интересах нашей республики. Согласны или нет? Если согласны, аплодируйте», – обратился Минниханов к депутатам.

В условиях новых вызовов важно проявлять выдержку, единство и ответственность, объединиться вокруг национального лидера – Президента РФ Владимира Путина, продолжил Раис РТ.

«Сегодня в зоне особого внимания всех уровней власти должны быть вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. В вашей работе необходим прямой контакт с людьми, работа с обращениями, решение наиболее наболевших вопросов граждан. Думаю, свежие идеи, прогрессивные решения избранных депутатов дадут импульс дальнейшему поступательному развитию Татарстана», – напутствовал он парламентариев.

Как только Минниханов завершил речь, Марат Галеев предложил Мухаметшину занять кресло Председателя Госсовета. Но по пути спикера остановил Минниханов. «Оперативно работаем, Фарид Хайруллович, документ готов, разрешите его вручить вам», – сказал Раис РТ и передал удостоверение, а также букет цветов Мухаметшину.

При этом Минниханов не забыл поддержать Миргалимова. «На втором месте – Хафиз. Давайте его тоже поздравим. Уверенное второе место. Ну и пожелание, Хафиз – мы же в одной республике живем, давай вместе будем работать, спокойно. Очень хороший разговор был с Геннадием Зюгановым, он дал высокую оценку. Артем Прокофьев активно защищает интересы республики. Мы же в одной лодке. Не надо силы тратить на то, чтобы решать, кто у нас важнее», – посоветовал он Миргалимову.

У руководителя парламента снова два заместителя. Ими стали Юрий Камалтынов и Марат Ахметов. Секретарем Госсовета РТ вновь избрана Лилия Маврина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У руководителя парламента снова будет два заместителя

«Думаю, вот так сплоченно, как ставит задачу Рустам Нургалиевич, несмотря ни на какие партийные принадлежности, будем решать общие вопросы развития Татарстана во имя каждого его жителя», – заявил Мухаметшин, устраиваясь в привычном для него кресле Председателя Госсовета.

После этого депутаты перешли к выбору вице-спикеров. У руководителя парламента снова два заместителя. Как и в прошлом созыве, ими стали Юрий Камалтынов и Марат Ахметов. Эти кандидатуры были предложены фракцией «Единая Россия» и одобрены избранным спикером парламента. За них единогласно проголосовали все депутаты.

При этом на эту должность также претендовали коммунисты – фракция КПРФ предложила Хафиза Миргалимова.

«Кандидатуры для избрания на должность заместителей Председателя Госсовета представляет Председатель Госсовета с учетом мнения депутатских объединений. Я остановился на двух кандидатах», – пояснил Мухаметшин.

Секретарем Госсовета РТ вновь избрана Лилия Маврина. Это тоже рекомендация единороссов, других кандидатур предложено не было.

Не произошло изменений в количестве и наименованиях парламентских комитетов. Их вновь сформировано восемь Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В парламенте вновь сформировано восемь комитетов

Не произошло изменений в количестве и наименованиях парламентских комитетов. Их вновь сформировано восемь. Председателей определили на заседаниях комитетов, которые прошли в перерыве сессии.

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению возглавил Альберт Хабибуллин, по бюджету, налогам и финансам — Леонид Якунин, по жилищной политике и инфраструктурному развитию — Андрей Егоров, по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике — Азат Хамаев, по социальной политике — Светлана Захарова, по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — Айрат Зарипов. Большинством голосов все они сохранили свои посты в седьмом созыве.

И только в двух комитетах появились новые руководители. Так, председателем Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству стал Рягат Хусаинов – экс-глава Лениногорского района. В шестом созыве этот комитет возглавлял теперь уже бывший депутат Лутфулла Шафигуллин.

А на должность председателя Комитета по законности и правопорядку избран Александр Чубаров. В Госсовете предыдущего созыва он был заместителем председателя этого комитета, а руководителем — Шакир Ягудин, пожелавший уйти на пенсию и не участвовать в парламентских выборах.

«Практически мы сохранили преемственность руководителей парламентских комитетов шестого созыва. Опытные люди, практику имеют. Думаю, им не надо терять время – полгода на то, чтобы вникать, изучать. С завтрашнего дня, а можно и сегодня приступить к этой серьезной и ответственной работе», – порадовался Мухаметшин результатам голосования.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники СВО Баксиков и Шарафиев будут работать в Госсовете на постоянной основе

По закону в Государственном Совете Татарстана на профессиональной постоянной основе могут работать 23 депутата. Они не вправе получать доход от коммерческой деятельности, а зарплата им начисляется из республиканского бюджета.

На постоянной основе работают Председатель Госсовета РТ, его два заместителя, секретарь парламента и все председатели комитетов. На оставшиеся места депутаты избираются на основании личных заявлений.

На 11 вакантных мест поступили заявления от 16 депутатов. Поэтому было организовано рейтинговое голосование.

В результате в состав депутатов Госсовета для работы на профессиональной постоянной основе вошли: Марат Галеев, Камиль Нугаев, Расим Баксиков, Ольга Воронова, Ринат Гайзатуллин, Камиль Гильманов, Мякзюм Салахов, Ирина Терентьева, Назип Хазипов, Эдуард Шарафиев и Хафиз Миргалимов. Пять депутатов от партии КПРФ не смогли получить необходимое количество голосов.

Полномочиями сенатора России от Татарстана парламент снова наделил Геннадия Емельянова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Законодательные инициативы ждут татарстанцы»

Полномочиями сенатора России от Татарстана парламент снова наделил Геннадия Емельянова. На этом посту он находится уже с 2019 года. А до этого был главой Елабужского района РТ.

Сенатором — представителем от законодательного органа может быть только избранный депутат. На выборах в парламент седьмого созыва сенатор России от Татарстана Геннадий Емельянов был избран депутатом. Но сегодня с него сняли полномочия депутата из-за избрания сенатором.

Поддержав кандидатуру Емельянова, Мухаметшин призвал его активнее продвигать законодательные инициативы Татарстана.

«С Советом Федерации рассматривали этот вопрос, проговаривали. Я к ним имею некоторые претензии. Пятнадцать депутатов у нас избраны в Госдуму и два сенатора в Федеральном Собрании. Из 21 нашей законодательной инициативы четыре приняли, а остальные мутузят там. То Правительство не дает заключений, то еще чего-то. А наши ребята такие, как Емельянов, боевые, на ходу спят», – заметил глава парламента.

Он подчеркнул, что законодательные инициативы ждут татарстанцы. «Это же не нами выдуманные вещи. Это от народа. Я прошу вас, пожалуйста, эти вопросы поднимайте. Не ждите, чтобы только мы это делали. Пусть лучше откажут аргументировано. А то месяцами болтается законодательная инициатива от Правительства к Государственной Думе, к сенатору и так далее», – заключил Мухаметшин.