Мухаметшин: Ассамблея народов РТ является примером для многих других регионов России

В выставочном зале «Дуслык» Дома дружбы народов Татарстана сегодня открылась фотовыставка, посвященная 30-летию Ассамблеи народов РТ. С ней ознакомился Председатель Государственного Совета Татарстана и председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Мы рады, что живем в Татарстане и благодарны руководству республики за то, что вопросы межнационального мира и согласия возведены в республике в ранг государственной политики», — заявил руководитель исполнительного совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев. Он также поблагодарил Фарида Мухаметшина за активное участие в жизни каждой автономии, входящей в состав ассамблеи.

Поздравив Председателя Госсовета РТ с 75-летним юбилеем и 15-летием на посту главы совета ассамблеи, Константин Яковлев вручил ему памятный знак этой организации — «За сохранение и укрепление народного единства».

В ответном выступлении Фарид Мухаметшин обратил внимание на роль Ассамблеи народов Татарстана в сохранении межнациональной стабильности и продолжении мирного развития республики. По его словам, достижения региона, где живут представители 173 национальностей, были бы невозможны без межнационального мира и согласия.

«Это фундаментальная ценность нашей многонациональной республики. Каждый народ хочет сохранить свои традиции, обычаи, культуру, язык, где бы он ни жил. И в Татарстане для этого созданы все условия. Спасибо вам за совместное служение интересам республики!», — подчеркнул политик.

Во время осмотра фотовыставки, где представлены творческие работы главного редактора журнала «Наш дом — Татарстан» Натальи Вяткиной, Фарид Мухаметшин заметил, что на снимках запечатлен широкий спектр деятельности Ассамблеи народов Татарстана. Последняя, уверен он, «по праву является примером для многих других многонациональных регионов России».