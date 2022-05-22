Фото: архив «Татар-информ», Владимир Васильев

Сегодня Председатель Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва Фарид Мухаметшин отмечает 75-летний юбилей.

Фарид Хайруллович Мухаметшин родился 22 мая 1947 года в Альметьевске. Работать начал в 1963 году токарем на Миннибаевском газобензиновом заводе в Альметьевске. После службы в Советской армии трудился слесарем контрольно-измерительных приборов цеха автоматизации производства нефтепромыслового управления «Альметьевнефть».

Параллельно с работой Мухаметшин получал образование. Без отрыва от производства окончил Альметьевский техникум газовой промышленности, получив квалификацию «техник: техническое обслуживание и ремонт автомобилей» (1972), Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-механик: машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности» (1979) и Саратовскую высшую партийную школу при ЦК КПСС (1986).

С начала 1970-х годов занимался комсомольской, партийной, советской и хозяйственной работой в Альметьевске. Был инструктором горкома ВЛКСМ (с 1970 по 1972 год), инструктором промышленно-транспортного отдела горкома КПСС (с 1972 по 1978 год), заместителем, а затем первым заместителем председателя исполкома городского Совета народных депутатов (в 1978–1985 годах), секретарем, вторым секретарем горкома КПСС (в 1985 и 1987 годах), начальником управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления НГДУ «Альметьевнефть» (в 1987–1988 годах), председателем исполкома городского Совета народных депутатов (в 1988–1989 годах).

С конца 1980-х годов занимал различные ответственные посты в исполнительных и законодательных органах государственной власти ТАССР и РТ: министр торговли (в 1989–1990 годах), заместитель Председателя Совета Министров (в 1990–1991 годах), Председатель Верховного Совета Татарской ССР и РТ (в 1991–1995 годах), Премьер-министр Татарстана (в 1995–1998 годах). С 1998 года и по настоящее время — Председатель Государственного Совета Республики Татарстан.

С июля 1999 года — председатель политсовета республиканского общественного движения «Татарстан — Новый век» («Татарстан — Яңа гасыр»). С августа 2003-го — секретарь политсовета Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». С декабря 2007-го — председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана. С декабря 2009-го — Председатель Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ. С февраля 2011-го — президент Федерации волейбола Республики Татарстан. С января 2013-го —заместитель председателя Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

С декабря 2012 года — председатель Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества, член президиума Совета законодателей. С 2015-го — член Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

С 2001 года — член Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа. С июня 2017-го — член попечительского совета Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки. Помимо прочего, с 2006-го — президент Региональной общественной организации автолюбителей Республики Татарстан «Клуб любителей исторической техники «АвтоРетроКлуб-21“».

Кандидат социологических и доктор политических наук. Автор ряда монографий и многочисленных публикаций по проблемам федеративного устройства, межнациональных отношений, политики и экономики переходного периода.

Награжден орденами Дружбы (1997), Почета (2005), «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2007), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени (2012, 2017), Дружбы народов Башкортостана (2012), «Российская нация» (2014), медалями «За укрепление финансового контроля России» (2011), «Совет Федерации. 25 лет» (2019), многочисленными почетными грамотами и иными наградами. Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан (2015).

Ранее Фарид Мухаметшин рассказал «Татар-информу», как планирует отметить 75-летие. Он собирался встретить юбилей в кругу семьи вместе с родными и друзьями.