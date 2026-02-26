Мухаметшин: «Альметьевск – опорный город Татарстана, а это большая ответственность»

Фото: gossov.tatarstan.ru

В Альметьевске подвели итоги социально-экономического развития района за 2025 год. В совместном заседании городских и районных Советов, прошедшем в общественном центре «Алмет», принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Согласно докладу главы района Гюзель Хабутдиновой, объем отгруженных товаров и услуг в муниципалитете составил 1 трлн 558 млрд рублей, что превышает четверть всей общереспубликанской отгрузки. Основная доля традиционно приходится на нефтедобывающую и перерабатывающую отрасль, представленную группой предприятий «Татнефть», отметившей в прошлом году 75-летний юбилей.

«75 лет – это история успеха, основанная на профессионализме, социальной ориентированности, инновациях и преданности своему делу», – подчеркнула глава Альметьевского района.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Помимо нефтяного сектора, в районе активно развивается малый и средний бизнес: в этой сфере занято около 35 тысяч человек, а доля самозанятых достигла 85%. Также в 2025 году было введено 126 тыс. квадратных метров жилья и привлечено более 2,6 млрд рублей на модернизацию дорожной сети. Важным достижением в социальной сфере стало открытие семиэтажного перинатального центра, в котором уже родилось 246 детей.

Оценивая результаты, Фарид Мухаметшин отметил стратегическую значимость муниципалитета для региона.

«Татарстан, как сказал Владимир Путин, – опорный регион России, а Альметьевск, я скажу так, – опорный и базовый город нашей республики, и в этом – его высокая ответственность, необходимость постоянного поиска новых резервов», – подчеркнул Председатель Государственного Совета.

Фото: gossov.tatarstan.ru

В то же время спикер парламента обратил внимание на проблемы в сельском хозяйстве, в частности на сокращение поголовья крупного рогатого скота и падение производства мяса.

«Недопустимые вещи. Проанализируйте, как будете восполнять потери. В рейтинге развития малых форм хозяйствования район находится на 42-м месте. Откатились назад на 11 позиций. Это не ваше место», – указал Фарид Мухаметшин.

Несмотря на критику отдельных показателей агросектора, глава парламента выразил уверенность, что столица нефтяного края справится со всеми задачами.

В завершение сессии Фарид Мухаметшин вручил государственные награды отличившимся жителям района.