Мухаметшин: 86 депутатов от «Единой России» — это очень большая ответственность

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Государственного Совета РТ VI созыва Фарид Мухаметшин прокомментировал итоги выборов в республиканский парламент VII созыва. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Партия получила высокое доверие. То, что из 100 депутатов парламента республики 86 избраны от „Единой России“, — это очень большая ответственность. Люди верят и надеются, что вновь избранные депутаты будут активны, будут работать по решению общереспубликанских задач», — заявил политик.

Фарид Мухаметшин напомнил о первоочередных задачах, которые предстоит решить избранным в Госсовет единороссам в ближайшие дни. Это, в частности, подбор кандидатур на посты председателей комитетов и их заместителей, создание партийной фракции.

«Люди, пришедшие на избирательную кампанию, отдали свои голоса, нам предстоит работа по выполнению наказов, полученных в ходе избирательной кампании. Самое главное —удержать и нарастить темпы развития нашей республики», — подытожил Фарид Мухаметшин, поблагодарив избирателей за проявленное доверие.

«Единая Россия» подвела предварительные итоги выборов на брифинге, прошедшем в ТАСС, и на совместном заседании президиума Генерального совета и бюро Высшего совета, в котором в режиме видеосвязи принял участие и секретарь Татарстанского регионального отделения партии.

«Единая Россия» выдвинула более 36 тыс. кандидатов на 35 тыс. мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу. Тем самым она в очередной раз доказала статус ведущей политической силы страны, выразил уверенность председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.

«Избиратели поддержали политику Президента [России Владимира Путина] и доверили нашей партии проводить курс Президента на всех уровнях власти и управления. Главным результатом этой кампании я считаю беспрецедентный уровень обновления. Более 80% победителей от партии — новые лица. Мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. „Бронзоветь “ нам как ведущей политической силе ни в коем случае нельзя», — заметил политик.

Грызлов также добавил, что хотя противник (в специальной военной операции — прим. Т-и) пытался сорвать выборы, ему не удалось этого сделать. «На агрессию и эскалацию российское общество ответило еще большей сплоченностью и консолидацией вокруг Президента», — убежден он.

Врио секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев остановился на итогах единого дня голосования. Он отметил, что все три мандата, которые разыгрывались в ходе дополнительных выборов в Государственную Думу, получили представители партии или кандидаты, пользующиеся ее поддержкой. Это Виктория Абрамченко (75% голосов), Олег Матыцин (68%) и самовыдвиженец Николай Шульгинов (55%).

Прямые выборы высших должностных лиц прошли в 21 регионе. Победили кандидаты, которых выдвинула «Единая Россия».

Выборы в законодательные собрания состоялись в 13 регионах. Средний результат «Единой России» по стране равен 64,6%. «Итоговый результат — партия получила 82% мандатов, которые разыгрывались. В 2019 году у партии было 66% мандатов», — заметил Якушев.

На выборах в представительные органы административных центров «Единая Россия» получила 85% мандатов. В 2019 году у партии было 64%, добавил спикер.

«Максимальная явка была в Еврейской автономной области. Средний результат по стране, который получила «Единая Россия» в административных центрах, — 59,6%», — уточнил он.

Ключевой особенностью прошедших выборов Владимир Якушев назвал победу на выборах 308 участников спецоперации, которых выдвинула «Единая Россия». В этой категории выиграл 81% кандидатов.

«Ребят сопровождали на протяжении всей кампании. Отдельно работала по специальному курсу Высшая партийная школа. И процент, который мы получили, беспрецедентно высок по отношению к другим партиям, которые также в своих рядах имели участников спецоперации», — сказал он.

Помимо этого, на основных уровнях выборов выиграл 31 активист «Молодой гвардии Единой России».

Обновление депутатского корпуса партии по итогам прошедших выборов составит 87%. «Обновление — одна из важнейших задач. Мы будем постоянно этот показатель мониторить и держать на контроле», — заверил Якушев.

По его словам, партия начала подготовку к федеральной кампании 2026 года. «Если мы так же продолжим совместно трудиться, думаю, федеральная кампания 2026 года пройдет организованно. И задачи, которые мы себе поставим, обязательно решим», — убежден спикер.

По предварительным итогам выборной кампании, татарстанский парламент обновится более чем на 40%. Татарстан по явке занимает второе место — 71,63%. Уверенную победу в выборах одержали двое выдвинутых партией участников спецоперации — Герой России Расим Баксиков и депутат Госсовета РТ Марат Галиев. Победил и руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Согласно данным ЦИК РТ, по результатам предварительных итогов голосования после обработки 100% протоколов по единому республиканскому избирательному округу всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 76,75%.