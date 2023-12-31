Мухаметшин: 2023 год был полон надежд и испытаний

Фото: https://t.me/faridmuhametshin

2023 год в России был полон надежд и испытаний, достижений и важных событий, которые останутся в душе каждого. Однако вопреки трудностям, чувства единения и взаимопомощи в нашем народе остались неизменными. Об этом, поздравляя татарстанцев с наступающим Новым годом, заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Вакыт һәм вәзгыять күп нәрсәләрне үзгәртергә мөмкин, әмма халкыбызның бердәмлеге, авыр чакларда бер-береңнең ярдәмен тоеп яшәү кебек кыйммәтләр үзгәрешсез кала. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек һәм уңышлар телим. Бар да яхшы булсын!» — написал он в своем телеграм-канале. (Время и ситуация могут многое изменить, но такие ценности, как единство нашего народа, чувство взаимопомощи в трудные времена остаются неизменными.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть все будет хорошо!)

Ранее видеопоздравление для жителей республики записал Раис Татарстана Рустам Минниханов.