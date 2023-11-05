Мутко сравнил подготовку к Универсиаде 2013 со сталинскими пятилетками

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Подготовка к Всемирной летней универсиаде 2013 года в Казани напоминала работу по советским пятилетним планам, потому что были поставлены конкретные цели, которые было необходимо достичь.

Об этом заявил руководитель «Дом.РФ» Виталий Мутко, бывший на момент подготовки и проведения студенческих игр министром спорта России. О своем видении этих процессов он рассказал в документальном фильме «Универсиада. 10 лет спустя», который показал телеканал «Матч ТВ».

«Вся история СССР связана с пятилетками. Мы всегда должны ставить себе планы — только тогда мы собираем все свои ресурсы и достигаем свои цели», — поделился собственным пониманием хода отечественной истории экс-министр.

«Нет в истории нашей страны рубежей, которых мы не брали, когда ставили цели. Это касается в целом России и Татарстана в частности», — выразил уверенность Мутко.

К Универсиаде в столице Татарстана были построены Деревня Универсиады, футбольный стадион «Казань Арена» (теперь «Ак Барс Арена»), Дворец водных видов спорта и многие другие объекты.

Подробнее о значении Всемирных студенческих игр можно прочитать в материале «10 лет Универсиаде, которая разделила жизнь Казани на до и после».