Мусульмане России помолились за спасение от «коричневой чумы» и здоровье Путина

В праздничных молитвах по случаю Курбан-байрама мусульмане России будут просить Всевышнего, чтобы он уберег человечество от «коричневой чумы». Об этом сообщил председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин.

«Наши мольбы обращены ко Всевышнему с просьбами даровать всему человечеству мир, благополучие, уберечь нас всех от трагедий, бед, напастей, от "коричневой чумы"», – сказал муфтий перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что мусульмане в РФ будут молиться обо всем наилучшем для россиян, в том числе о благополучии и здоровье президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее Путин поздравил верующих с Курбан-байрамом.