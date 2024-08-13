Мусульмане Арского мухтасибата отправили бойцам на СВО два мотоцикла «Урал»

Фото: из личного архива Арского мухтасибата

Мусульмане Арского мухтасибата приобрели мотоцикл «Урал» для нужд бойцов специальной военной операции. Военные лично обратились в Духовное управление мусульман с такой просьбой, духовенство не смогло остаться в стороне и поддержало их.

«Мы взяли эту задачу на себя. Искали мотоцикл поблизости, но не нашли. Узнали, что он есть в Республике Марий Эл, и купили его у одного дедушки. Цена была неважна, ведь чем дороже, тем качественнее. Хозяин его полностью отремонтировал. На мотоцикле мы проехали 120 километров, и это было своего рода испытание [для техники]. Свой вклад внесли все хазраты», – рассказал мухтасиб района Эмир Миннемуллин.

С благословения главы района Ильшата Нуриева мотоцикл доставили в муфтият Татарстана в Казани. Ввиду того, что участники СВО попросили два мотоцикла, к помощи присоединился также мухтасибат Рыбно-Слободского района. Совместно с имам-мухтасибом Рамазаном Хисаметдиновым ключи от мотоциклов «Урал» вручили помощнику муфтия Рамилю Мингараеву.

Фото: из личного архива Арского мухтасибата

Мотоциклы на фронте будут задействованы в эвакуации раненых солдат с поля и транспортировке их в госпиталь, доставке продовольствия, воды, медикаментов.

«Мухтасибат Арского района ведет многогранную работу по приближению победы. Во всех сельских и городских мечетях, в мечети “Центральная” было организовано плетение маскировочных сеток, хазраты, мугаллимы, шакирды вносят свой вклад в сбор гуманитарной помощи. Каждую неделю во время пятничного намаза молимся за здоровье наших ребят, за скорейшее окончание специальной военной операции», – отметил Миннемуллин.

Помимо этого, в духовно-просветительском центре имени Габдуллы Тукая провели религиозный обед с чтением сур из Корана. В нем приняли участие родители бойцов СВО. Также Арский мухтасибат дал старт ежегодной акции «Помоги собраться в школу». Школьные рюкзаки с ученическими принадлежностями получили будущие первоклассники из малоимущих семей, дети участников специальной военной операции, дети-инвалиды.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой