Мурашко заявил о значительном росте числа вакцинирующихся от Covid-19 в России

В России число вакцинирующихся от коронавируса Covid-19 увеличилось в четыре или пять раз. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали», — сообщил министр журналистам во время рабочей поездки в Рязанскую область.

Руководитель Минздрава также призвал переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию. После болезни возникает много осложнений, связанных с поражением сердца, напомнил он.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в целом по стране к 5 ноября уровень коллективного иммунитета достиг 48%. Полностью вакцинированы против Covid-19 более 57,2 млн человек, первой дозой привиты свыше 60 млн.

В Татарстане к 6 ноября получили хотя бы одну дозу вакцины 1 676 358 человек. Обеими дозами привиты 1 102 323 татарстанца, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от коронавируса, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.