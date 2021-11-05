Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в России поднялся до 48%

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России составляет 48%. Таким образом, за неделю показатель повысился на 1,2% — с 46,8%, сообщает оперштаб по борьбе с распространением вируса.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%», — отмечается в сообщении.

По данным на 5 ноября, в Москве уровень коллективного иммунитета составил 64%.

За сутки по стране выявлено 40 735 новых случаев Covid-19, 1192 зараженных умерли.