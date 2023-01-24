Мурашко: Нужно объяснять россиянам, что наши лекарства не хуже импортных

В России цены на жизненно важные препараты за прошлый год выросли, но лишь на 1,9%, что намного ниже уровня инфляции, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании главы государства Владимира Путина с членами Правительства.

Глава Минздрава добавил, что повышение цен на лекарства, не входящие в перечень жизненно важных, в среднем по стране также сейчас на 10% ниже относительно инфляции. «Нам нужно поддерживать продвижение лекарственных препаратов, чтобы формировалось импортозамещение, и объяснять, что лекарственные препараты абсолютно такого же качества», – призвал он.

Мурашко отметил, что отечественная промышленность сформировала целый перечень приоритетных лекарственных препаратов, над которыми нужно работать. По словам министра, за счет работы российских производителей увеличилось и количество клинических исследований лекарственных препаратов, которые сейчас проводят на территории страны.

В ходе совещания с Кабмином на увеличение стоимости лекарств и дефицит некоторых препаратов в России указал и сам Путин. Он напомнил главе Минпромторга Денису Мантурову о необходимости уделять должное внимание поставкам и закупкам лекарственных средств и их доставке и своевременно решать проблемы с логистикой.

Ранее СМИ сообщали о дефиците в российских аптеках антибиотиков. Сегодня «Ведомости» написали, что из аптек пропали антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, который входит в перечень жизненно важных лекарств.