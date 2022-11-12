Мурашко заявил, что Россия отвергает замечания стран «Большой двадцатки» о спецоперации

Власти России решительно отвергают сделанные некоторыми странами «Группы двадцати» замечания относительно специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на саммите G20 по видеоконференцсвязи, передает РИА Новости.

«Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами „Группы двадцати“ в отношении специальной военной операции Российской Федерации», — подчеркнул Мурашко.

При этом в качестве основания для проведения спецоперации российский министр упомянул гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону, на которое РФ ссылалась и ранее в этом контексте.

По мнению главы Минздрава, целью спецоперации была защита мирных жителей Донбасса, которые «не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года и на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии».

До этого стало известно, что российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали, возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, опираясь только на официальные российские источники.