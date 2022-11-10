Подтвердилось, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров

Российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Индонезии Александра Тумайкина.

Он также сообщил, что Президент России Владимир Путин, возможно, примет участие в саммите в формате видеоконференцсвязи – этот вопрос, по его словам, пока прорабатывается.

Накануне иностранные СМИ сообщили, что Путин не будет принимать личное участие в саммите «Группы двадцати», который пройдет на острове Бали 15-16 ноября – в частности, об этом писал Bloomberg. В Киеве ранее заявляли, что украинский лидер Владимир Зеленский участие в саммите примет в дистанционном режиме.