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Здоровье
30 октября 2021  16:02

Мурашко: В России почти в четыре раза ускорилась вакцинация от Covid-19

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За полторы недели в России почти в четыре раза увеличилась скорость вакцинации от коронавируса. Об этом со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко сообщает РИА Новости.

«Мы видим по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы», — заявил глава федерального ведомства.

Напомним, сегодня в России началась неделя нерабочих дней, введенная по указу Президента РФ Владимира Путина. Они завершатся 7 ноября, однако часть регионов, в том числе Татарстан, планируют продлить ограничения до улучшения обстановки по Covid-19.

#минздрав россии #Коронавирус #вакцинация
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