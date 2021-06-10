Мурашко: Рост случаев Covid-19 связан с несоблюдением россиянами противоэпидемических мер

Рост заболеваемости Covid-19 в России связан в том числе с несоблюдением граждан мер предосторожности. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В первую очередь, как отметил министр, население должно помнить, что именно формирование коллективного иммунитета является основополагающим для предотвращения распространения коронавируса. Также важно соблюдать масочный режим и другие антиковидные требования Роспотребнадзора до того, как образуется коллективный иммунитет, подчеркнул Мурашко.

Министр посоветовал пройти вакцинацию до осени. По его словам, сейчас лучшее время для того, чтобы привиться от Covid-19.

«Сейчас период отпусков, период повышенной активности. Люди должны сделать это заранее, заблаговременно, — рассудил глава ведомства. — Готовитесь к отпуску, хотите провести его спокойно, хотите после отпуска отдохнувшим и здоровым вернуться домой — провакцинируйтесь».

Ранее на совещании с членами Правительства Президент РФ Владимир Путин еще раз призвал всех россиян вакцинироваться от Covid-19.