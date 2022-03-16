Мурашко рассказал, сколько больных с Covid-19 находятся в больницах РФ

В России более 85 тыс. человек проходят стационарное лечение от Covid-19. В общей сложности под наблюдением медиков находятся более 700 тыс. пациентов с таким диагнозом. Об этом со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко сообщает ТАСС.

«Несмотря на устойчивое снижение показателей заболеваемости Covid-19 в мире и у нас в стране, число заболевших все еще высоко. Сегодня в стационарах лечатся более 85 тыс. пациентов, под наблюдением врачей находятся почти 700 тыс. больных новой коронавирусной инфекцией», — перечислил министр.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в России упала более чем на 40%.