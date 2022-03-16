news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
16 марта 2022  09:50

Мурашко рассказал, сколько больных с Covid-19 находятся в больницах РФ

news_top_970_100

В России более 85 тыс. человек проходят стационарное лечение от Covid-19. В общей сложности под наблюдением медиков находятся более 700 тыс. пациентов с таким диагнозом. Об этом со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко сообщает ТАСС.

«Несмотря на устойчивое снижение показателей заболеваемости Covid-19 в мире и у нас в стране, число заболевших все еще высоко. Сегодня в стационарах лечатся более 85 тыс. пациентов, под наблюдением врачей находятся почти 700 тыс. больных новой коронавирусной инфекцией», — перечислил министр.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в России упала более чем на 40%.

#коронавирус #Михаил Мурашко
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное