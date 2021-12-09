Мурашко рассказал о состоянии россиян, заразившихся «омикроном»
Оба жителя РФ, заразившиеся омикрон-штаммом после поездки в ЮАР, переносят болезнь в легкой форме. Об этом со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко сообщает РИА Новости.
«Там легкое течение», — заверил министр.
По его словам, кроме уже известных двух случаев, данной разновидности коронавируса в России больше не выявлялось.
В понедельник Роспотребнадзор подтвердил, что у двух россиян, вернувшихся из ЮАР, выявлен омикрон-штамм коронавирусной инфекции.