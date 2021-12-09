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Здоровье
9 декабря 2021  20:40

Мурашко рассказал о состоянии россиян, заразившихся «омикроном»

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Оба жителя РФ, заразившиеся омикрон-штаммом после поездки в ЮАР, переносят болезнь в легкой форме. Об этом со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко сообщает РИА Новости.

«Там легкое течение», — заверил министр.

По его словам, кроме уже известных двух случаев, данной разновидности коронавируса в России больше не выявлялось.

В понедельник Роспотребнадзор подтвердил, что у двух россиян, вернувшихся из ЮАР, выявлен омикрон-штамм коронавирусной инфекции.

#коронавирус #омикрон #минздрав рф
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