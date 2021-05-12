Мурашко рассказал о состоянии доставленных в Москву казанцев

Все пострадавшие при стрельбе в казанской школе №175, прибывшие в Москву, нормально перенесли перелет. Напомним, в столицу спецбортом МЧС были направлены восемь человек — пять детей и трое взрослых.

В настоящее время пострадавшие доставлены в стационары.

«Пациенты из Казани хорошо перенесли перелет в Москву. В настоящее время специализированные бригады доставили их в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи», — цитирует министра РИА Новости.

Вчера 19-летний казанец Ильназ Галявиев открыл стрельбу в одной из школ города. Жертвами трагедии стали девять человек — два учителя и семь школьников. В больницы попали 23 человека, один из них — 14 летний мальчик — сегодня был выписан.