Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

Состояние двух детей, пострадавших при стрельбе в Казани, оценивается как тяжелое, но динамика лечения позитивная. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

«Они находятся на контроле в палатах реанимации, пока они требуют наблюдения», — рассказал министр.

Один из детей получил огнестрельное ранением, второй — ранение нижних конечностей, пояснил глава ведомства.

На сегодня в федеральных клиниках остаются четыре ребенка и трое взрослых, в стационаре ДРКБ продолжают лечение три пациента, их состояние оценивается как стабильное.

11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В результате трагедии погибли 9 человек, 23 пострадали.