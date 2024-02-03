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Мурашко рассказал о планах расширить календарь профилактических прививок
В России планируется расширить календарь профилактических прививок, планы утверждены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«В нашей части это еще и вакцинопрофилактика – расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены», – ответил Мурашко на вопрос о том, какие меры будет предпринимать Минздрав для реализации указа Президента РФ Владимира Путина о поддержке многодетных семей.
По словам министра, в программе государственных гарантий уже заложен ряд мер, касающихся обеспечения детей лекарствами, но есть еще и ряд поручений Президента по расширению данного направления.
23 января Владимир Путин подписал указ, на федеральном уровне утверждающий статус многодетных семей.
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