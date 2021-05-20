Мурашко призвал врачей и СМИ активнее участвовать в пропаганде вакцинации от Covid-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал СМИ и врачей «максимально участвовать» в пропаганде вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на Московском онкологическом форуме.

«Очень жду, когда мы победим Covid-19, у нас все для этого есть. Уважаемые доктора, уважаемые журналисты, я вас прошу максимально участвовать в пропагандировании вакцинации, это нужно сделать», — цитирует его ТАСС.

По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, обе дозы вакцины в России получили более 10 млн человек, первую прививку сделали 14 млн. В апреле вакцинацию прошел и Президент России Владимир Путин.

С начала прививочной кампании в Татарстане привились более 308 тыс. жителей, обе дозы вакцины получили более 244 тыс.