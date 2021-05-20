За сутки Covid-19 заразились 33 татарстанца

За прошедшие сутки в Татарстане было обнаружено еще 33 случая коронавируса. Все пациенты заразились контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«19 человек госпитализированы, 14 получают лечение на дому», — сообщили в ведомстве.

14 из 33 инфицированных проживают в Казани, восемь — в Челнах. Два случая заражения выявлено в Нижнекамском районе, по одному — в Азнакаевском, Балтасинском, Высокогорском, Лаишевском, Мензелинском, Менделеевском, Нурлатском, Тетюшском и Тукаевском.

За время пандемии коронавирус был выявлен у 21 140 татарстанцев. 18 080 из них уже выздоровели.

Вакцинацию от Covid-19 прошли 308 977 жителей РТ, вторую прививку получили 224 689.