Мурашко призвал страны G20 взаимно признать факты вакцинации от Covid-19

Государствам G20 нужно взаимно признать факты вакцинации от новой коронавирусной инфекции препаратами, официально зарегистрированными в этих странах. С таким заявлением министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил на встрече с коллегами из Группы двадцати.

«Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски», — подчеркнул глава российского министерства.

Как отметил Мурашко, это важно для создания общих подходов к снятию коронавирусных ограничений на поездки привившихся граждан в другие страны, передает ТАСС.

Ранее на полях ВЭФ во Владивостоке Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости политизации борьбы с пандемией Covid-19.