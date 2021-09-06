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Ру Тат
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6 сентября 2021  01:20

Мурашко призвал страны G20 взаимно признать факты вакцинации от Covid-19

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Государствам G20 нужно взаимно признать факты вакцинации от новой коронавирусной инфекции препаратами, официально зарегистрированными в этих странах. С таким заявлением министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил на встрече с коллегами из Группы двадцати. 

«Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски», — подчеркнул глава российского министерства. 

Как отметил Мурашко, это важно для создания общих подходов к снятию коронавирусных ограничений на поездки привившихся граждан в другие страны, передает ТАСС. 

Ранее на полях ВЭФ во Владивостоке Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости политизации борьбы с пандемией Covid-19.

#Коронавирус
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