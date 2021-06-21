Мурашко призвал повторно привиться от Covid-19 через полгода после вакцинации или болезни

В период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который наблюдается в стране, переболевшим и привившимся от инфекции следует проходить ревакцинацию через полгода. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы сегодня выработали определенные подходы, сейчас уже кладем их на бумагу — это кратность ревакцинации, что в период эпидподъема это можно сделать в период шести месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее», — отметил глава Минздрава.

По его словам, люди должны понять, что прививка поможет сберечь жизнь, а сформированный иммунитет — избежать заболеваемости или тяжелого течения Covid-19. Поэтому вакцинацию 60% населения нужно сделать в очень короткий срок.

Напомним, что в Татарстане на данный момент против нового коронавируса привились 23% жителей от плана.