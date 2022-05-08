Иммунолог рассказал о новой волне коронавируса в России

В России уже начался новый всплеск заболеваемости COVID-19, предупредил иммунолог Николай Крючков. По его мнению, будут достигнуты два пика заболеваемости в мае и июне.

«Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России», — сказал ученый в интервью радио Sputnik. Хотя эти волны все же не будут такими же массовыми, как всплески штаммов дельта и омикрон.

Крючков уверен, что возросшая смертность и количество госпитализаций могут служить косвенными признаками новой волны ковида.

В то же время в официальных цифрах всплеск заболеваемости может не отразиться, добавил иммунолог.

«Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России», — сказал Крючков.

Он отметил, что масштабная волна коронавируса придет в Россию осенью. В этот период могут появиться новые штаммы вируса, предположил ученый.