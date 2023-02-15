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Здоровье 15 февраля 2023 22:26

Мурашко отметил успехи Татарстана в укомплектовании кадрами амбулаторного звена

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил Татарстан среди российских регионов, которые смогли почти полностью укомплектовать кадрами амбулаторно-поликлиническое звено системы здравоохранения. Об этом он сказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным,  в ходе которой глава государства в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов страны.

«Хочу отметить, что все регионы, реализующие активную кадровую политику, в том числе предлагают собственные меры стимулирования. И хотел бы отметить ряд регионов, которые практически близки к ста процентам укомплектованности в амбулаторном звене, – это Белгородская область, Татарстан, Башкортостан, Тюменская область, Чеченская Республика», – приводит цитату министра пресс-служба Кремля.

Мурашко отметил, что важной составляющей в данной работе является поддержка руководителями регионов. 

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин потребовал быстрее воплощать в жизнь программу модернизации первичного звена здравоохранения.

#Владимир Путин #Михаил Мурашко
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